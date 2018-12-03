НБУ понизил курс золота до 344,4 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 1% за один день

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,08% до 344,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 3 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 344444,72 грн за 10 тройских унций (-3755,87 грн или на 1,08%);

Серебро - 4025,98 грн за 10 тройских унций (+8,66 грн);

Платина - 231426,66 грн за 10 тройских унций (-4501,98 грн);

Палладий - 331335,25 грн за 10 тройских унций (-3961,66 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.