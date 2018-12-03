НБУ знизив курс золота до 344,4 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 1% за один день

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,08% до 344,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 3 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 344444,72 грн за 10 тройських унцій (-3755,87 грн або на 1,08%);

Срібло - 4025,98 грн за 10 тройських унцій (+8,66 грн);

Платина - 231426,66 грн за 10 тройських унцій (-4501,98 грн);

Паладій - 331335,25 грн за 10 тройських унцій (-3961,66 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.