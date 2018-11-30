НБУ повысил курс золота до 348,2 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 1,5% за один день

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повызил курс золота на 1,53% до 348,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 30 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 348200,59 грн за 10 тройских унций (+5240,49 грн или на 1,53%);

Серебро - 4017,32 грн за 10 тройских унций (-18,09 грн);

Платина - 235928,64 грн за 10 тройских унций (-2379,44 грн);

Палладий - 335296,91 грн за 10 тройских унций (+12181,68 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.