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НБУ повысил курс золота до 348,2 тыс. гривен за 10 унций

Новости » Финансы    30.11.2018 - 09:00
НБУ повысил курс золота до 348,2 тыс. гривен за 10 унций
Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 1,5% за один день

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повызил курс золота на 1,53% до 348,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 30 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 348200,59 грн за 10 тройских унций (+5240,49 грн или на 1,53%);

Серебро - 4017,32 грн за 10 тройских унций (-18,09 грн);

Платина - 235928,64 грн за 10 тройских унций (-2379,44 грн);

Палладий - 335296,91 грн за 10 тройских унций (+12181,68 грн).

НБУ повысил курс золота до 348,2 тыс. гривен за 10 унций

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

НБУ на 30 ноября установил курс евро на уровне 32,32 грн/евро НБУ на 30 ноября установил курс гривны на уровне 28,39 грн/доллар
Новости Украины курс банковских металловКурс гривныНациональный банк Украины
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