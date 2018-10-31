НБУ понизил курс золота до 343,6 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело, палладий подорожал

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,0% до 343,6 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 30 октября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 343606,13 грн за 10 тройских унций (-3496,46 грн или на 1,0%);

Серебро - 4126,09 грн за 10 тройских унций (-16,86 грн);

Платина - 235736,34 грн за 10 тройских унций (+3065,5 грн);

Палладий - 314315,12 грн за 10 тройских унций (+6061,51 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.