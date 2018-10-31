НБУ знизив курс золота до 343,6 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало, паладій подорожчав

Національний банк України (НБУ) на 31 жовтня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,0% до 343,6 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 30 жовтня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 343606,13 грн за 10 тройських унцій (-3496,46 грн або на 1,0%);

Срібло - 4126,09 грн за 10 тройських унцій (-16,86 грн);

Платина - 235736,34 грн за 10 тройських унцій (+3065,5 грн);

Паладій - 314315,12 грн за 10 тройських унцій (+6061,51 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.