НБУ понизил курс золота до 340 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Все металлы подешевели

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,48% до 340 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 12 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 340013,05 грн за 10 тройских унций (-1656,58 грн или на 0,48%);

Серебро - 4041,5 грн за 10 тройских унций (-55,35 грн);

Платина - 241541,61 грн за 10 тройских унций (-2258,78 грн);

Палладий - 311828,55 грн за 10 тройских унций (-4720,98 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.