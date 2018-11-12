НБУ знизив курс золота до 340 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Усі метали подешевшали

Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,48% до 340 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 12 листопада встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 340013,05 грн за 10 тройських унцій (-1656,58 грн або на 0,48%);

Срібло - 4041,5 грн за 10 тройських унцій (-55,35 грн);

Платина - 241541,61 грн за 10 тройських унцій (-2258,78 грн);

Паладій - 311828,55 грн за 10 тройських унцій (-4720,98 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.