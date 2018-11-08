НБУ понизил курс золота до 344,5 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото незначительно подешевело

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,19% до 344,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 8 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 344541,38 грн за 10 тройских унций (-671,31 грн или на 0,19%);

Серебро - 4100,85 грн за 10 тройских унций (-18,44 грн);

Платина - 243819,41 грн за 10 тройских унций (+2560,51 грн);

Палладий - 314956,66 грн за 10 тройских унций (+173,9 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.