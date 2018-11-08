НБУ понизил курс золота до 344,5 тыс. гривен за 10 унций

Золото незначительно подешевело
Национальный банк Украины (НБУ) на 8 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,19% до 344,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 8 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 344541,38 грн за 10 тройских унций (-671,31 грн или на 0,19%);
Серебро - 4100,85 грн за 10 тройских унций (-18,44 грн);
Платина - 243819,41 грн за 10 тройских унций (+2560,51 грн);
Палладий - 314956,66 грн за 10 тройских унций (+173,9 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.