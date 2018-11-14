НБУ понизил курс золота до 334,3 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Все металлы подешевели

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,74% до 334,3 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 14 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 334333,95 грн за 10 тройских унций (-2478,11 грн или на 0,74%);

Серебро - 3953,21 грн за 10 тройских унций (-48,19 грн);

Платина - 237862,74 грн за 10 тройских унций (-1551,32 грн);

Палладий - 311008,32 грн за 10 тройских унций (-2071,61 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.