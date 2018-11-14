НБУ знизив курс золота до 334,3 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Всі метали подешевшали

Національний банк України (НБУ) на 14 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,74% до 334,3 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 14 листопада встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 334333,95 грн за 10 тройських унцій (-2478,11 грн або на 0,74%);

Срібло - 3953,21 грн за 10 тройських унцій (-48,19 грн);

Платина - 237862,74 грн за 10 тройських унцій (-1551,32 грн);

Паладій - 311008,32 грн за 10 тройських унцій (-2071,61 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.