НБУ понизил курс золота до 336,8 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело, палладий подорожал

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,94% до 336,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 13 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 336812,06 грн за 10 тройских унций (-3200,99 грн или на 0,94%);

Серебро - 4001,4 грн за 10 тройских унций (-40,1 грн);

Платина - 239414,06 грн за 10 тройских унций (-2127,55 грн);

Палладий - 313079,93 грн за 10 тройских унций (+1251,38 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.