НБУ понизил курс золота до 332,42 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 1,4%

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,4% до 332,42 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 332 420,90 грн за 10 тройских унций (-4684,07 грн или -1,4%);

Серебро – 4 283,83 грн за 10 тройских унций (-46,31 грн);

Платина – 228 067,51 грн за 10 тройских унций (-2537,97 грн);

Палладий – 255 688,15 грн за 10 тройских унций (-4305,63 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.