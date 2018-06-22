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НБУ понизил курс золота до 332,42 тыс. гривен за 10 унций

НовостиФинансы    22.06.2018 - 09:00
Фото: золото подешевело на 1,4%
Фото: золото подешевело на 1,4%

Золото подешевело на 1,4%

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,4% до 332,42 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 332 420,90 грн за 10 тройских унций (-4684,07 грн или -1,4%);

Серебро – 4 283,83 грн за 10 тройских унций (-46,31 грн);

Платина – 228 067,51 грн за 10 тройских унций (-2537,97 грн);

Палладий – 255 688,15 грн за 10 тройских унций (-4305,63 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

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Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс золота, курс банковских металлов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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