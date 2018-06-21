НБУ понизил курс золота до 337,10 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 0,3%

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,3% до 337,10 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 337 104,97 грн за 10 тройских унций (-1144,98 грн или -0,3%);

Серебро – 4 330,14 грн за 10 тройских унций (-61,29 грн);

Платина – 230 605,48 грн за 10 тройских унций (-3181,04 грн);

Палладий – 259 993,78 грн за 10 тройских унций (-768,11 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.