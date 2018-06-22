НБУ знизив курс золота до 332,42 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 1,4%

Національний банк України (НБУ) на 22 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,4% до 332,42 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 332 420,90 грн за 10 тройських унцій (-4684,07 грн або -1,4%);

Срібло – 4 283,83 грн за 10 тройських унцій (-46,31 грн);

Платина – 228 067,51 грн за 10 тройських унцій (-2537,97 грн);

Паладій – 255 688,15 грн за 10 тройських унцій (-4305,63 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.