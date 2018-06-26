НБУ знизив курс золота до 332,35 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,2%

Національний банк України (НБУ) на 26 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,2% до 332,35 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото -332 352,69 грн за 10 тройських унцій (-802,64 грн або -0,2%);

Срібло – 4 299,02 грн за 10 тройських унцій (+36,51 грн);

Платина – 226 925,33 грн за 10 тройських унцій (-303,55 грн);

Паладій – 250 219,86 грн за 10 тройських унцій (-2198,37 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.