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НБУ знизив курс золота до 332,35 тис. гривень за 10 унцій

НовиниФінанси    26.06.2018 - 09:00
Фото: золото подешевшало на 0,2%
Фото: золото подешевшало на 0,2%

Золото подешевшало на 0,2%

Національний банк України (НБУ) на 26 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,2% до 332,35 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото -332 352,69 грн за 10 тройських унцій (-802,64 грн або -0,2%);

Срібло – 4 299,02 грн за 10 тройських унцій (+36,51 грн);

Платина – 226 925,33 грн за 10 тройських унцій (-303,55 грн);

Паладій – 250 219,86 грн за 10 тройських унцій (-2198,37 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

НБУ на 26 червня зміцнив курс гривні до 26,17 грн/долар НБУ підвищив курс золота до 333,16 тис. гривень за 10 унцій
Теги публікації: Національний банк України, Курс золота, курс банковских металлов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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