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НБУ повысил курс золота до 333,16 тыс. гривен за 10 унций

НовостиФинансы    25.06.2018 - 09:00
Фото: золото подорожало на 0,2%
Фото: золото подорожало на 0,2%

Золото подорожало на 0,2%

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,2% до 333,16 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото –333 155,33 грн за 10 тройских унций (+734,43 грн или +0,2%);

Серебро – 4 262,51грн за 10 тройских унций (-21,32 грн);

Платина – 227 228,88 грн за 10 тройских унций (-838,63 грн);

Палладий – 252 418,23 грн за 10 тройских унций (-3269,92 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

Закон о валюте поспособствует росту иностранных инвестиций, - Смолий НБУ понизил курс золота до 332,42 тыс. гривен за 10 унций
Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс золота, курс банковских металлов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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