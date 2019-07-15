НБУ понизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 1,39%

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,39% до 362 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 15 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 362090,77 грн за 10 тройских унций (-5095,17 грн или на -1,39%);

Серебро - 3932,35 грн за 10 тройских унций (+37,56 грн);

Платина - 212524,82 грн за 10 тройских унций (+175,70 грн);

Палладий - 406244,41 грн за 10 тройских унций (-1424,61 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.