НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 1,39%

Національний банк України (НБУ) на 15 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,39% до 362 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 15 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 362090,77 грн за 10 тройських унцій (-5095,17 грн або на -1,39%);

Срібло - 3932,35 грн за 10 тройських унцій (+37,56 грн);

Платина - 212524,82 грн за 10 тройських унцій (+175,70 грн);

Паладій - 406244,41 грн за 10 тройських унцій (-1424,61 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.