НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 1,38%

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,38% до 358,6 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 11 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 358637,26 грн за 10 тройских унций (+4872,96 грн или на 1,38%);

Серебро - 3861,5 грн за 10 тройских унций (+20,28 грн);

Платина - 207916,83 грн за 10 тройских унций (+1199,60 грн);

Палладий - 399642,37 грн за 10 тройских унций (+226,95 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.