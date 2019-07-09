НБУ понизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,09% до 359,6 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 9 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 359684,76 грн за 10 тройских унций (-3976,73 грн или на -1,09%);

Серебро - 3894,09 грн за 10 тройских унций (-34,61 грн);

Платина - 211217,83 грн за 10 тройских унций (-3729,15 грн);

Палладий - 402978,01 грн за 10 тройских унций (+2652,12 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.