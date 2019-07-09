НБУ знизив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,09% до 359,6 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 9 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 359684,76 грн за 10 тройських унцій (-3976,73 грн або на -1,09%);

Срібло - 3894,09 грн за 10 тройських унцій (-34,61 грн);

Платина - 211217,83 грн за 10 тройських унцій (-3729,15 грн);

Паладій - 402978,01 грн за 10 тройських унцій (+2652,12 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.