ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ понизил курс золота

Новости » Финансы    08.07.2019 - 09:00
НБУ понизил курс золота
Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 0,68%

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,68% до 363,6 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 8 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 363661,49 грн за 10 тройских унций (-2475,50 грн или на -0,68%);

Серебро - 3928,7 грн за 10 тройских унций (-32,12 грн);

Платина - 214946,98 грн за 10 тройских унций (-557,08 грн);

Палладий - 400325,89 грн за 10 тройских унций (-2483,01 грн).

НБУ понизил курс золота

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

Курс евро упал ниже 29 гривен впервые с мая 2017 Курс доллара упал до минимума за два года
Новости Украины курс НБУкурс банковских металловКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь