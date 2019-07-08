НБУ понизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,68% до 363,6 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 8 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 363661,49 грн за 10 тройских унций (-2475,50 грн или на -0,68%);

Серебро - 3928,7 грн за 10 тройских унций (-32,12 грн);

Платина - 214946,98 грн за 10 тройских унций (-557,08 грн);

Палладий - 400325,89 грн за 10 тройских унций (-2483,01 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.