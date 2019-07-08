НБУ знизив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 8 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,68% до 363,6 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 8 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 363661,49 грн за 10 тройських унцій (-2475,50 грн або на -0,68%);

Срібло - 3928,7 грн за 10 тройських унцій (-32,12 грн);

Платина - 214946,98 грн за 10 тройських унцій (-557,08 грн);

Паладій - 400325,89 грн за 10 тройських унцій (-2483,01 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.