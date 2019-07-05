НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 1,35%

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,35% до 366,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 5 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 366136,99 грн за 10 тройских унций (-5028,04 грн или на -1,35%);

Серебро - 3960,82 грн за 10 тройских унций (+9,82 грн);

Платина - 215504,06 грн за 10 тройских унций (-668,12 грн);

Палладий - 402808,9 грн за 10 тройских унций (-886,14 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.