НБУ понизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 1,69%

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,69% до 368 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 27 июня установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 368095,58 грн за 10 тройских унций (-6318,19 грн или на -1,69%);

Серебро - 4029,62 грн за 10 тройских унций (+4,06 грн);

Платина - 212471,02 грн за 10 тройских унций (-200,09 грн);

Палладий - 399037,33 грн за 10 тройских унций (+1457,60 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.