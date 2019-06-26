НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 1,71%

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,94% до 374,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 26 июня установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 374413,77 грн за 10 тройских унций (+6309,54 грн или на 1,71%);

Серебро - 4025,56 грн за 10 тройских унций (+20,93 грн);

Платина - 212671,11 грн за 10 тройских унций (+2355,77 грн);

Палладий - 397579,73 грн за 10 тройских унций (+4711,71 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.