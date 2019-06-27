НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 1,69%

Національний банк України (НБУ) на 27 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,69% - до 368 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 27 червня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 368095,58 грн за 10 тройських унцій (-6318,19 грн або на -1,69%);

Срібло - 4029,62 грн за 10 тройських унцій (+4,06 грн);

Платина - 212471,02 грн за 10 тройських унцій (-200,09 грн);

Паладій - 399037,33 грн за 10 тройських унцій (+1457,60 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.