НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,01%

Національний банк України (НБУ) на 14 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,01% до 352,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 14 червня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 352879,35 грн за 10 тройських унцій (-21,55 грн або на -0,01%);

Срібло - 3907,09 грн за 10 тройських унцій (+27,33 грн);

Платина - 214506,69 грн за 10 тройських унцій (+915,38 грн);

Паладій - 370631,63 грн за 10 тройських унцій (+1533,17 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.