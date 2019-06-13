НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 1,45%

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,73% до 352,9 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 12 июня установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 352900,9 грн за 10 тройских унций (+5057,84 грн или на +1,45%);

Серебро - 3879,76 грн за 10 тройских унций (+1,98 грн);

Платина - 213591,31 грн за 10 тройских унций (+2410,74 грн);

Палладий - 369098,46 грн за 10 тройских унций (+12221,71 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.