НБУ понизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,25% до 350,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 11 июня установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 350418,54 грн за 10 тройских унций (-4448,17 грн или на -1,25%);

Серебро - 3932,52 грн за 10 тройских унций (-44,87 грн);

Платина - 212055,18 грн за 10 тройских унций (-1242,50 грн);

Палладий - 357645,3 грн за 10 тройских унций (+996,68 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.