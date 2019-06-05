НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 1,68%

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,68% до 360,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 5 июня установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 360110,98 грн за 10 тройских унций (+5937,94 грн или на 1,68%);

Серебро - 4000,78 грн за 10 тройских унций (+97,72 грн);

Платина - 217655,47 грн за 10 тройских унций (+4442,73 грн);

Палладий - 364572,92 грн за 10 тройских унций (-4708,31 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.