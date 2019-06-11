НБУ знизив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,25% до 350,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 11 червня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 350418,54 грн за 10 тройських унцій (-4448,17 грн або на -1,25%);

Срібло - 3932,52 грн за 10 тройських унцій (-44,87 грн);

Платина - 212055,18 грн за 10 тройських унцій (-1242,50 грн);

Паладій - 357645,3 грн за 10 тройських унцій (+996,68 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.