НБУ понизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на -1,44% до 334,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 21 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 334152,42 грн за 10 тройских унций (-4889,92 грн или на -1,44%);

Серебро - 3794,18 грн за 10 тройских унций (-107,00 грн);

Платина - 215649,83 грн за 10 тройских унций (-6370,43 грн);

Палладий - 344830,1 грн за 10 тройских унций (-7185,40 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.