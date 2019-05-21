НБУ знизив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 21 травня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на -1,44% до 334,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 21 травня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 334152,42 грн за 10 тройських унцій (-4889,92 грн або на -1,44%);

Срібло - 3794,18 грн за 10 тройських унцій (-107,00 грн);

Платина - 215649,83 грн за 10 тройських унцій (-6370,43 грн);

Паладій - 344830,1 грн за 10 тройських унцій (-7185,40 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.