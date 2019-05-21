НБУ понизил курс золота

Золото подешевело на 1,44%
Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на -1,44% до 334,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 21 мая установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 334152,42 грн за 10 тройских унций (-4889,92 грн или на -1,44%);
Серебро - 3794,18 грн за 10 тройских унций (-107,00 грн);
Платина - 215649,83 грн за 10 тройских унций (-6370,43 грн);
Палладий - 344830,1 грн за 10 тройских унций (-7185,40 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.