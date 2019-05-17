НБУ понизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,38% до 341,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 17 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 341285,61 грн за 10 тройских унций (-1286,70 грн или на 0,38%);

Серебро - 3902,7 грн за 10 тройских унций (+11,21 грн);

Платина - 222861,04 грн за 10 тройских унций (-3164,42 грн);

Палладий - 345355,59 грн за 10 тройских унций (-5419,05 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.