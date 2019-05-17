НБУ знизив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 17 травня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,38% до 341,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 17 травня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 341285,61 грн за 10 тройських унцій (-1286,70 грн або на 0,38%);

Срібло - 3902,7 грн за 10 тройських унцій (+11,21 грн);

Платина - 222861,04 грн за 10 тройських унцій (-3164,42 грн);

Паладій - 345355,59 грн за 10 тройських унцій (-5419,05 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.