НБУ понизил курс золота

Фото: коллаж (Pіxabay)

Золото подешевело на 0,29%

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,29% до 341,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 23 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 341573,41 грн за 10 тройских унций (-1002,69 грн или на -0,29%);

Серебро - 4004,26 грн за 10 тройских унций (-11,75 грн);

Платина - 238300,8 грн за 10 тройских унций (-699,53 грн);

Палладий - 373516,43 грн за 10 тройских унций (-1096,45грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.