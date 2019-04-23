НБУ знизив курс золота

Фото: колаж (Pіxabay)

Золото подешевшало на 0,29%

Національний банк України (НБУ) на 23 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,29% до 341,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 23 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 341573,41 грн за 10 тройських унцій (-1002,69 грн або на -0,29%);

Срібло - 4004,26 грн за 10 тройських унцій (-11,75 грн);

Платина - 238300,8 грн за 10 тройських унцій (-699,53 грн);

Паладій - 373516,43 грн за 10 тройських унцій (-1096,45 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.