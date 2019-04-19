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НБУ понизил курс золота

Новости » Финансы    19.04.2019 - 09:00
НБУ понизил курс золота

Золото подешевело на 0,59%

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,59% до 342,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 19 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 342582,67 грн за 10 тройских унций (+2022,53 грн или на 0,59%);

Серебро - 4025,65 грн за 10 тройских унций (+37,19 грн);

Платина - 237781,62 грн за 10 тройских унций (+795,95 грн);

Палладий - 367675,87 грн за 10 тройских унций (3657,35 грн).

НБУ понизил курс золота

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

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