НБУ понизил курс золота

Золото подешевело на 0,001%
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,001% до 342,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 22 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 342576,1 грн за 10 тройских унций (-6,57 грн или на 0,001%);
Серебро - 4016,01 грн за 10 тройских унций (-9,64 грн);
Платина - 239000,33 грн за 10 тройских унций (+1218,71 грн);
Палладий - 374612,88 грн за 10 тройских унций (6937,01 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.