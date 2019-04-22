НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,001%

Національний банк України (НБУ) на 22 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,001% до 342,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 22 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 342576,1 грн за 10 тройських унцій (-6,57 грн або на 0,001%);

Срібло - 4016,01 грн за 10 тройських унцій (-9,64 грн);

Платина - 239000,33 грн за 10 тройських унцій (+1218,71 грн);

Паладій - 374612,88 грн за 10 тройських унцій (6937,01 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.