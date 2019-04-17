НБУ понизил курс золота

Золото подешевело на 0,56%
Национальный банк Украины (НБУ) на 17 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,56% до 343 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 17 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 343047,23 грн за 10 тройских унций (-1933,07 грн или на -0,56%);
Серебро - 3990,97 грн за 10 тройских унций (-47,99 грн);
Платина - 235957,71 грн за 10 тройских унций (-5066,02 грн);
Палладий - 364491,86 грн за 10 тройских унций (-1467,42 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.