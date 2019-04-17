НБУ понизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,56% до 343 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 17 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 343047,23 грн за 10 тройских унций (-1933,07 грн или на -0,56%);

Серебро - 3990,97 грн за 10 тройских унций (-47,99 грн);

Платина - 235957,71 грн за 10 тройских унций (-5066,02 грн);

Палладий - 364491,86 грн за 10 тройских унций (-1467,42 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.