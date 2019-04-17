НБУ знизив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 17 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,56% до 343 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 17 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 343047,23 грн за 10 тройських унцій (-1933,07 грн або на -0,56%);

Срібло - 3990,97 грн за 10 тройських унцій (-47,99 грн);

Платина - 235957,71 грн за 10 тройських унцій (-5066,02 грн);

Паладій - 364491,86 грн за 10 тройських унцій (-1467,42 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.