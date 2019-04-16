НБУ понизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 0,37%

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,37% до 344,9 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 16 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 344980,3 грн за 10 тройских унций (-1271,55 грн или на -0,37%);

Серебро - 4038,96 грн за 10 тройских унций (-10,86 грн);

Платина - 241023,73 грн за 10 тройских унций (+1133,16 грн);

Палладий - 365959,28 грн за 10 тройских унций (-2425,01 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.