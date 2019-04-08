НБУ понизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,14% до 345 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 8 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 345021,85 грн за 10 тройских унций (-3994,73 грн или на -1,14%);

Серебро - 4038,06 грн за 10 тройских унций (-59,83 грн);

Платина - 236099,99 грн за 10 тройских унций (+3170,07 грн);

Палладий - 365928,21 грн за 10 тройских унций (-14001,57 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.