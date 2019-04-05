НБУ понизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 0,24%

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,24% до 349тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 5 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 349016,58 грн за 10 тройских унций (-830,88 грн или на -0,24%);

Серебро - 4097,89 грн за 10 тройских унций (+28,95 грн);

Платина - 232929,92 грн за 10 тройских унций (+2740,39 грн);

Палладий - 379929,78 грн за 10 тройских унций (-7601,06 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.