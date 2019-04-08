НБУ знизив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 8 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,14% до 345 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 8 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 345021,85 грн за 10 тройських унцій (-3994,73 грн або на -1,14%);

Срібло - 4038,06 грн за 10 тройських унцій (-59,83 грн);

Платина - 236099,99 грн за 10 тройських унцій (+3170,07 грн);

Паладій - 365928,21 грн за 10 тройських унцій (-14001,57 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.