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НБУ повысил курс золота

Новости » Финансы    04.04.2019 - 09:00
НБУ повысил курс золота
Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,76%

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,76% до 349,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 4 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 349847,46 грн за 10 тройских унций (+2636,10 грн или на 0,76%);

Серебро - 4068,94 грн за 10 тройских унций (+3,93 грн);

Платина - 230189,53 грн за 10 тройских унций (+99,96 грн);

Палладий - 387530,84 грн за 10 тройских унций (+9083,40 грн).

НБУ повысил курс золота

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

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